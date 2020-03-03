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    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
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    "Her sene değiştirmekle başarılı olunmaz" dedi, tam tersini yaptı!

    Başkanı , F.Bahçe kongresinden önce, “Her sene değiştirmekle başarılı olunmaz”dedi. Ama dediğini yapamadı... Koç, Kocaman'ı gönderip 1.5 yılda Cocu , Koeman ve 'la çalıştı... Şimdi  de Ersun Yanal'ın yerine hoca aramaya başladı.

    Her sene teknik direktör değiştirmekle başarılı olunmaz
    Ali Koç tutarsız davranışlarıyla herkesi şaşırttı. Fenerbahçe Başkanı kongreden önce, "Her sene değiştirmekle başarılı olunmaz" dedi. Ancak Aziz Yıldırım'ı büyük bir oy farkla geçip başkan olduktan sonra bu sözlerini tutmayarak farklı hocalarla yola devam etti.



    KOCAMAN'LA DEVAM ETMEDİ
    Başa ilk geldiğinde Aykut Kocaman ile yola devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşayan Koç, ardından Cocu'yu teknik direktör Comolli'yi de sportif direktör olarak görevlendirdi.



    TARAFTAR İSTEDİ YANAL GELDİ
    Dünyanın parasını verdiği Cocu F.Bahçe'yi küme düşme hattına getirdikten sonra onla da yolları ayıran bu kez taraftarın ısrarına dayanamayarak Yanal'ı takımın başına getirdi.



    G.SARAY MAÇI YANAL'I BİTİRDİ
    Ersun Yanal ligde zikzaklı bir çizgi çizerken 2. yarıda özellikle G.Saray maçında alınan yenilgi Yanal'ın sonunu getirdi. Yanal'la da yolları ayırma kararı alan Koç savunduğu fikre uymamış oldu.


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