Ali Koç tutarsız davranışlarıyla herkesi şaşırttı. Fenerbahçe Başkanı kongreden önce, "Her sene teknik direktör değiştirmekle başarılı olunmaz" dedi. Ancak Aziz Yıldırım'ı büyük bir oy farkla geçip başkan olduktan sonra bu sözlerini tutmayarak farklı hocalarla yola devam etti.
KOCAMAN'LA DEVAM ETMEDİ
Başa ilk geldiğinde Aykut Kocaman ile yola devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşayan Koç, ardından Cocu'yu teknik direktör Comolli'yi de sportif direktör olarak görevlendirdi.
TARAFTAR İSTEDİ YANAL GELDİ
Dünyanın parasını verdiği Cocu F.Bahçe'yi küme düşme hattına getirdikten sonra onla da yolları ayıran Ali Koç bu kez taraftarın ısrarına dayanamayarak Yanal'ı takımın başına getirdi.
G.SARAY MAÇI YANAL'I BİTİRDİ
Ersun Yanal ligde zikzaklı bir çizgi çizerken 2. yarıda özellikle G.Saray maçında alınan yenilgi Yanal'ın sonunu getirdi. Yanal'la da yolları ayırma kararı alan Koç savunduğu fikre uymamış oldu.
KOCAMAN'LA DEVAM ETMEDİ
Başa ilk geldiğinde Aykut Kocaman ile yola devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşayan Koç, ardından Cocu'yu teknik direktör Comolli'yi de sportif direktör olarak görevlendirdi.
TARAFTAR İSTEDİ YANAL GELDİ
Dünyanın parasını verdiği Cocu F.Bahçe'yi küme düşme hattına getirdikten sonra onla da yolları ayıran Ali Koç bu kez taraftarın ısrarına dayanamayarak Yanal'ı takımın başına getirdi.
G.SARAY MAÇI YANAL'I BİTİRDİ
Ersun Yanal ligde zikzaklı bir çizgi çizerken 2. yarıda özellikle G.Saray maçında alınan yenilgi Yanal'ın sonunu getirdi. Yanal'la da yolları ayırma kararı alan Koç savunduğu fikre uymamış oldu.
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