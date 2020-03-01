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    • Spor
    • 01.03.2020 Gazete
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    Taraftar isyan bayrağını açtı! ", ve futbolcular... Topunuz gidin"

    Başkan seçildiği kongrede eleştirilere “Topunuz gelin” diyerek yanıt veren , 1.5 yıllık süreçte hayal kırıklığı yaşattı. Taraftar ise isyan bayrağı açtı... hem Ali Koç'u hem 'ı eleştiren Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Başkan, Ersun Yanal ve futbolcular... Topunuz gidin" yorumunu yaptı.

    Topunuz gidin
    Fenerbahçe'nin Antalyaspor önünde aldığı beraberlik taraftarı çıldırttı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Sarı-Lacivertli takımın son 3 maçtan 1 puanla ayrılması ve 7. sıraya kadar düşmesi Fenerbahçeli taraftarları kahrederken Ali Koç ve Ersun Yanal'a tepki yağdı.

    1.5 YILDA HAYAL KIRIKLIĞI...
    F.Bahçe Başkanlığına seçildiği kongrede eleştirilere "Topunuz gelin" diyerek yanıt veren Koç, 1.5 yıllık süreçte hayal kırıklığı yaşattı. Taraftarlar Koç'a kendi sözüne atıfta bulunarak yüklendi.



    HEPSİ BİR AN ÖNCE GİTMELİ
    Taraftarlar 'la birlikte ve futbolculara da ateş püskürdü.



    taraftarlar, "Başkan, Ersun Yanal ve futbolcular... Topunuz gidin" şeklinde yorumlar yaptı.



    BU KADAR HATA YAPILMAZ
    Taraftarlar Koç'un başkanlık döneminde birçok kritik hata yaptığının da altını çizdi. Koç'la alakalı, "Başkan'ın neredeyse her hamlesi hatalı. İki sezonda elde ettiği bir başarı yok" denildi.




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