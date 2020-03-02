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    • 02.03.2020 12:14
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    Son dakika: 'ta sakatlık şoku! ...

    Son dakika haberi... 'ın tecrübeli cusu 'ün sağ üst arka adalesinde kas zorlanması belirlendi. Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz 'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir." denildi.

    Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.

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