Trabzon, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle, 23. haftalar baz alındığında kulüp tarihinin en golcü sezonunu geçiriyor. Bordo- Mavililer bu sezon şu ana kadar 54 gol atarken, ona en yakın sezonu ise 95-96 yılında 53 gol ile yaşadı.
54 golün 46'sı yabancılardan
Fırtına'nın bu sezon attığı 54 golün 46'sı yabancı oyunculardan geldi. Trabzon'da Sörloth 19, Nwakaeme 9, Sosa 5, Sturridge 4, Novak ve Ekuban 2, Pereira, Avdijaj, Hosseini ve Costa 1'er gol kaydeden isimler oldu.
İKİ KUPAYI DA İSTİYORUM
Trabzonspor yarın F.Bahçe ile kupada oynayacağı maç için antrenmanlarını kapattı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in derbi öncesi oyuncularına, "İki kupayı da istiyorum. Ona göre mücadele edelim" dediği öğrenildi.
19 KEZ HAVALANDIRDI
Trabzon ligin 2. yarısında rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Kasımpaşa'ya 6, Rize'ye 5 attı.
DERBİNİN HAKEMİ UĞURLU
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynanacak Trabzon-F.Bahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
5. VİTESE TAKTIK GİDİYORUZ!
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, 5-2'lik Rizespor galibiyetine geniş yer ayırdı. Karadeniz gazetesi, "Bu fırtınanın önünde kimse duramaz" derken Karadeniz'de Son Nokta, "5. vitese taktık gidiyoruz şampiyonluğa" manşeti attı.
54 golün 46'sı yabancılardan
Fırtına'nın bu sezon attığı 54 golün 46'sı yabancı oyunculardan geldi. Trabzon'da Sörloth 19, Nwakaeme 9, Sosa 5, Sturridge 4, Novak ve Ekuban 2, Pereira, Avdijaj, Hosseini ve Costa 1'er gol kaydeden isimler oldu.
İKİ KUPAYI DA İSTİYORUM
Trabzonspor yarın F.Bahçe ile kupada oynayacağı maç için antrenmanlarını kapattı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in derbi öncesi oyuncularına, "İki kupayı da istiyorum. Ona göre mücadele edelim" dediği öğrenildi.
19 KEZ HAVALANDIRDI
Trabzon ligin 2. yarısında rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Kasımpaşa'ya 6, Rize'ye 5 attı.
DERBİNİN HAKEMİ UĞURLU
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynanacak Trabzon-F.Bahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
5. VİTESE TAKTIK GİDİYORUZ!
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, 5-2'lik Rizespor galibiyetine geniş yer ayırdı. Karadeniz gazetesi, "Bu fırtınanın önünde kimse duramaz" derken Karadeniz'de Son Nokta, "5. vitese taktık gidiyoruz şampiyonluğa" manşeti attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.