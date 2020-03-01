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    • 01.03.2020 15:06
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    Son dakika: ZTK yarı finalinde - maçının hakemi belli oldu

    Son dakika haberine göre yarı final ilk karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, - maçını 'nun yöneteceği duyuruldu.

    Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu

    yarı final karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Yarı final eşleşmeleri, - ve Antalya - Alanyaspor eşleşmelerine ev sahipliği yapacak.

    DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Mücadelenin saati 20:30. Dev eşleşmede düdük çalacak hakem . Diğer eşleşme Antalyaspor - Alanyaspor karşılaşmasında ise Alper Ulusoy görev alacak.

    İşte ZTK Yarı Final Programı

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