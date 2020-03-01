Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Yarı final eşleşmeleri, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmelerine ev sahipliği yapacak.
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Mücadelenin saati 20:30. Dev eşleşmede düdük çalacak hakem Yaşar Kemal Uğurlu. Diğer eşleşme Antalyaspor - Alanyaspor karşılaşmasında ise Alper Ulusoy görev alacak.
İşte ZTK Yarı Final Programı
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