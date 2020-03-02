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    • 02.03.2020 14:00
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    'dan duygulandıran hareket! Tüm maaşı şehit ailelerine!

    ’de katil Esad’ın kalleş saldırısında 34 askerimizin şehit olması tüm ’yi yasa boğdu. Ünlü isimlerden, siyasetçilerine, STK’lardan futbolcularına kadar birçok isim Türk ordusuna desteklerini açıkladı. Uzun yıllardır ’da kalecilik yapan ’nın, bu ay kazandığı maaşının tamamını şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.

    Fernando Muslera'dan duygulandıran hareket!

    'ın yıldız kalecisi , son kararıyla birlikte taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.

    Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol hayatını sürdüren ve karakteriyle ülkedeki herkesin saygısını kazanan Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlama kararı aldı. Muslera'nın bağışlayacağı tutar, 375 bin euro (2.5 milyon TL) olacak.

    Muslera'nın bu kararı, sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm tarafından takdir edildi.

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