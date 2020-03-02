Yaptıkları muhalefet çok vahşi düzeyde...

Kazma bu adamların çoğu...

Bu zaman zaman "hırboluğa" kadar da varıyor.

Bazıları samimi, bazıları da "bu tarafta ekmek var" diye sıvanmışlar...

İçlerinde okumuş çocuklar da var, elifi görse mertek sanacak kütükler de...

Şehit haberlerine "Kılıçdaroğlu ağladı, Erdoğan güldü" demekten utanmayacak kadar da alçaldılar.

Onlara sorarsanız millet aç, aç...

Yapılan her şeye, zayıf noktasını aramak, kusur bulmak ve çamur atmak amacıyla yaklaşıyorlar.

Çünkü niyetleri kötüdür.

"Suriyeliler'in burada ne işleri var?" diye kıyameti koparıyorlardı, şimdi de "Suriyeliler'i niçin gönderiyorsunuz?" diye zırlıyorlar.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!