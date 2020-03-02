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Sabah yazarı : Şehit haberlerine " ağladı, Erdoğan güldü" demekten utanmayacak kadar alçaldılar

’nin kentinde katil Esad’ın kalleş saldırısı nedeniyle 34 askerimiz şehit olmuştu. Sabah gazetesi yazarı , şehit haberleri üzerinden siyaset yapmaya kalkan ve Başkan Erdoğan’ın şehit haberlerine güldüğünü Kemal ’nun ise ağladığını söyleyen kesime tepki gösterdi. Ardıç, “Şehit haberlerine "Kılıçdaroğlu ağladı, Erdoğan güldü" demekten utanmayacak kadar da alçaldılar. Yapılan her şeye, zayıf noktasını aramak, kusur bulmak ve çamur atmak amacıyla yaklaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 10:05
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 10:13
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Kılıçdaroğlu ağladı, Erdoğan güldü demekten utanmıyorlar
Engin Ardıç'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Yaptıkları muhalefet çok vahşi düzeyde...

Kazma bu adamların çoğu...
Bu zaman zaman "hırboluğa" kadar da varıyor.
Bazıları samimi, bazıları da "bu tarafta ekmek var" diye sıvanmışlar...
İçlerinde okumuş çocuklar da var, elifi görse mertek sanacak kütükler de...
Şehit haberlerine "Kılıçdaroğlu ağladı, Erdoğan güldü" demekten utanmayacak kadar da alçaldılar.
Onlara sorarsanız millet aç, aç...
Yapılan her şeye, zayıf noktasını aramak, kusur bulmak ve çamur atmak amacıyla yaklaşıyorlar.
Çünkü niyetleri kötüdür.
"liler'in burada ne işleri var?" diye kıyameti koparıyorlardı, şimdi de "Suriyeliler'i niçin gönderiyorsunuz?" diye zırlıyorlar.

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