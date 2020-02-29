Almanya Bundesliga'nın 24'üncü haftasında Borussia Dortmund sahasında Freiburg'u konuk etti.

Signal Iduna Park'ta 81 bin taraftarın önünde oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Jadon Sancho attı.

HAALAND 63'TE OYUNA GİRDİ

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 48'e yükseltti ve lider Bayern Münih'i 4 puan geriden takibini sürdürdü. Freiburg ise 33 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Freiburg ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.

Dortmund'da Türk asıllı Emre Can, maça ilk 11'de başladı. Hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde olan Erling Haaland, 63. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna dahil oldu. Norveçli oyuncu 9. maçta ikinci kez Dortmund formasıyla bir maçı gol atamadan noktaladı.