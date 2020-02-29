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    • 29.02.2020 21:24
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    MAÇ SONUCU: 1-0 Freiburg | MAÇ ÖZETİ İZLE

    Almanya Bundesliga'nın 24'üncü haftasında sahasında Freiburg'u konuk etti. Zorlu karşılaşma teknik direktörlüğünü Lucien Favre'nin yaptığı Dortmund'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü Jadon Sancho'dan geldi. Bu sonuçla Dortmund puanını 48'e çıkardı. İşte Borussia Dortmund - Freiburg maçın özeti...

    Dortmund 3 puanı tek golle kaptı!

    Almanya Bundesliga'nın 24'üncü haftasında sahasında Freiburg'u konuk etti.

    'ta 81 bin taraftarın önünde oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.

    Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Jadon Sancho attı.

    HAALAND 63'TE OYUNA GİRDİ
    Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 48'e yükseltti ve lider 'i 4 puan geriden takibini sürdürdü. Freiburg ise 33 puanda kaldı.

    Dortmund, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Freiburg ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.

    Dortmund'da Türk asıllı Emre Can, maça ilk 11'de başladı. Hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde olan Erling Haaland, 63. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna dahil oldu. Norveçli oyuncu 9. maçta ikinci kez Dortmund formasıyla bir maçı gol atamadan noktaladı.

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