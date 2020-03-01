Premier Lig'de bu sezon Liverpool bir ilki yaşadı.

Şampiyonluğa emin adımlarla koşan Kırmızılar deplasmanda Watford'a 3-0 boyun eğerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Liverpool, Manchester United beraberliğinin ardından 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

SARR'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Vicarage Road'ta ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada müthiş bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekibin gollerini 54 ve 60'ta Sarr, 72'de Deeney kaydetti. Bu sonuçla Liverpool 79 puanda kalırken, tarih yazan Watford puanını 27'ye yükseltti.