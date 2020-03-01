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    • 01.03.2020 09:17
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    'a büyük şok! Sezonun ilk yenilgisini aldı!

    İngiltere ’de açık ara puan farkıyla şampiyonluğa göz kırpan bu sezonun ilk yenilgisini aldı. Watford’a deplasmanda 3-0 yenilen Liverpool’un ‘namağlup şampiyonluk’ hayalleri suya düştü.

    Liverpool'a büyük şok!

    'de bu sezon bir ilki yaşadı.

    Şampiyonluğa emin adımlarla koşan Kırmızılar deplasmanda Watford'a 3-0 boyun eğerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Liverpool, beraberliğinin ardından 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

    SARR'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS
    Vicarage Road'ta ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada müthiş bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekibin gollerini 54 ve 60'ta Sarr, 72'de Deeney kaydetti. Bu sonuçla Liverpool 79 puanda kalırken, tarih yazan Watford puanını 27'ye yükseltti.

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