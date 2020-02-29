2019-20 yaz transfer sezonunda Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralık olarak Trabzonspor'un yolunu tutan Alexander Sörloth, bordo mavililerde gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girdi...

Fotomaç'ın derlemesinde göre; El Mundo Deportivo'nun manşetlerine taşıdığı haberde, Real Madrid'in, Sörloth'u gözlem altına aldığı kaydedilirken, Beşiktaş maçını analiz ettiği ve Norveçli golcüyü sezon sonuna dek takip edeceğini bildirdi.

Haberin detaylarında yer alan bilgilerde, 1 yıllığında Crystal Palace'dan kiralanan Alexander Sörloth'un, Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olmasının en önemli etmenlerinden biri olduğu kaydedilirken, çıktığı 22 müsabakada 19 golü rakip filelere göndermesiyle takımının en skorer ismi olduğunun altı çizildi.

DAHA ÖNCE FARK EDİLMEDİ

Sörloth'un daha önce Avrupa devleri tarafından fark edilmediğine değinilen haberde, genç Norveçlinin yükselişini takip eden kulüplerin başında Real Madrid'in geldiği yazıldı.

"REAL MADRID'İN BENİ İZLEDİĞİNİ SOYUNMA ODASINDA GÖRDÜM"

El Mundo Deportivo, Sörloth'un Real Madrid ile ilgili yaptığı konuşmasına da yer verirken. Maç sonrasında, "Beşiktaş maçından önce soyunma odasında telefonuma baktım. Arkadaşlarımla yer aldığım grupta haberi gördüm. Maça çıkmadan önce bunu görmek özel bir andı. Kendime güvenim arttı, yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bana doğrudan bir teklif gelmedi, ben de sadece söylentileri biliyorum. Real Madrid ile adımın anılması çok özel bir şey." dediği konuşmasını da okuyucularına aktardı.

MADRID, BARCELONA'YI YAKALAMAK İSTİYORSA TEK ADRES: SÖRLOTH

Öte yandan Alexander Sörloth gibi futbolcu olan Norveçli golcünün babası Goran Sörloth'un oğlu için yaptığı, "Real Madrid'in, Barcelona'yı yakalayabilmesi için Alexander Sörloth'a ihtiyacı var" ifadeleri de haberin içeriğinde dikkat çeken bir diğer kısım oldu.

"TÜRKİYE'DE PATLAYAN 1.95 BOYUNDA FORVET"

Haberin son bölümünde Sörloth'un fiziksel özelliğine ve form grafiğine değinilirken, "Alexander Sörloth çok uzun bir forvet (1,95). Trabzonspor'un '9'u, Türkiye'de, her oyuncunun ihtiyaç duyacağı istikrarı buldu ve bununla beraber hedeflerine de ulaştı. Golcü futbolcunun yolu Türkiye'ye gelmeden önce Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere ve Belçika'dan geçmişti. Daha önce Sörloth'un bu denli iyi rakamları yoktu. Öte yandan, Norveçli golcünün bir sezonda en çok forma giydiği dakika sayısı olan 1968'i egale etmek için sadece 7 dakikası kaldı. Gol sayısına bakıldığında kendi kariyerini aştı. Ayrıca, bu yıl bir forvet için önemli olan 20 gol barajını aşacağını gösteriyor." denildi.

İNGİLİZLER DE YAZDI

İngiltere'de yayın yapan Evening Standard gazetesi de, Real Madrid'in Sörloth'u istediğini yazmıştı.

Gazete, İspanyol devi Real Madrid'in, Alexander Sörloth için resmen devreye girdiğini ve scout ekibinin golcü oyuncuyu izlemeye başladığını yazdı.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞÜ BELİRSİZ DENİLDİ

Haberde Sörloth'un, bu yıl Trabzonspor formasıyla 24 gol kaydettiğine dikkat çekilirken, Norveçli futbolcunun bu yıl sonunda İngiltere'ye dönüp dönmeyeceği konusunda ise belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.

Crystal Palace'ın bu yıl Premier Lig'de attığı gol sayısı kadar Trabzonspor'da gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, Ocak 2018'de Danimarka'nın Midtjylland takımından 9 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.

OPSİYONU TRABZONSPOR'DA

Öte yandan İngiliz ekibinden 2 yıllığına kiralanan Sörloth'un, satın alma opsiyonu (6 milyon euro) Trabzonspor'da bulunuyor. Eğer bordo-mavililer bu rakamı verirse, yıldız futbolcunun bonservisini almış olacak.