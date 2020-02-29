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    • 29.02.2020 13:55
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    • 29.02.2020 13:55
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    Cemil Usta Sezonu 24. hafta maçında 'un konuğu ... Konyaspor, kendi evinde 3 puan almak; Kasımpaşa ise deplasmandan galibiyetle dönüp, düşme potasından çıkma amacında. Konyaspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek isteyenler sporseverler, Konyaspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilir.

    CANLI l Konyaspor-Kasımpaşa

    'ın ayrılığının ardından 'ı takımın başına getiren yeşil beyazlılar, evinde puan ve ya puanlar alarak küme hattından yukarı tırmanmak isterken, 17. sırada bulunan , zorlu Konya deplasmanında rakibini mağlup ederek potadan çıkmak istiyor.

    'in 24. haftasında oynanan - Kasımpaşa mücadelesi beIN Sports 2 kanalından yayınlanıyor.

    İLK 11'LER;

    KONYASPOR: , Skubic, Selim Ay, Uğur Demirol, Guılherme, Jonsson, Hadziahmetovıc, Shengelia, Milosevic, Robert Mak, Ömer Ali Şahiner

    KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Hadadi, Tirpan, Quaresma, Aytaç KAra, Hajradinovic, Koita, Thiam

    İç sahadaki son 8 lig maçında 5 yenilgi ve 3 beraberlik alan Konyaspor, rakip ağları sadece 2 kez havalandırabilirken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

    KONYA HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

    Konya ekibi, ligin başından itibaren sahasında oynadığı 11 karşılaşmada ise 1 galibiyet ile 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

    PAŞA'NIN GÖZÜ KONYA'DA

    Ligde 7 maç sonra Denizli galibiyetiyle nefes alan Kasımpaşa'da moraller yerinde. Bir an önce düşme potasından çıkmak isteyen lacivert-beyazlılar, deplasmanda direkt rakiplerinden Konya'yla yapacağı kritik maça sıkı şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde çalışan Paşa, dünkü idmanda Konya maçının taktiği üzerinde durdu. Futbolcuların son derece hırslı gözükmesi dikkati çekti...

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