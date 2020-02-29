Aykut Kocaman'ın ayrılığının ardından Bülent Korkmaz'ı takımın başına getiren yeşil beyazlılar, evinde puan ve ya puanlar alarak küme hattından yukarı tırmanmak isterken, 17. sırada bulunan Kasımpaşa, zorlu Konya deplasmanında rakibini mağlup ederek potadan çıkmak istiyor.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Konyaspor - Kasımpaşa mücadelesi beIN Sports 2 kanalından yayınlanıyor.

İLK 11'LER;

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirol, Guılherme, Jonsson, Hadziahmetovıc, Shengelia, Milosevic, Robert Mak, Ömer Ali Şahiner

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Hadadi, Tirpan, Quaresma, Aytaç KAra, Hajradinovic, Koita, Thiam

İç sahadaki son 8 lig maçında 5 yenilgi ve 3 beraberlik alan Konyaspor, rakip ağları sadece 2 kez havalandırabilirken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

KONYA HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Konya ekibi, ligin başından itibaren sahasında oynadığı 11 karşılaşmada ise 1 galibiyet ile 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

PAŞA'NIN GÖZÜ KONYA'DA

Ligde 7 maç sonra Denizli galibiyetiyle nefes alan Kasımpaşa'da moraller yerinde. Bir an önce düşme potasından çıkmak isteyen lacivert-beyazlılar, deplasmanda direkt rakiplerinden Konya'yla yapacağı kritik maça sıkı şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde çalışan Paşa, dünkü idmanda Konya maçının taktiği üzerinde durdu. Futbolcuların son derece hırslı gözükmesi dikkati çekti...