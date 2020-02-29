Lemina G.Birliği maçında da yok

Galatasaray yarın sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılılar'da tedavisi süren Lemina dün de takımdan ayrı çalıştı. Gabonlu yıldızın yarın forma giyemeyeceği kesinleşti.
JESSE BU KEZ KADRODA
Derbide 12 yabancı sınırı nedeniyle kadroya giremeyen Jesse, sakat Lemina ve cezalı Belhanda'nın yokluğunda kadroda olacak. Terim'den şans bekleyecek.
FEGHOULİ'YE SARI KART UYARISI
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Sofiane Feghouli'ye Gençlerbirliği maçı öncesi uyarı yapıldı. Cezayirli futbolcu eğer kart görürse kritik Sivasspor mücadelesini kaçıracak.
JESSE BU KEZ KADRODA
Derbide 12 yabancı sınırı nedeniyle kadroya giremeyen Jesse, sakat Lemina ve cezalı Belhanda'nın yokluğunda kadroda olacak. Terim'den şans bekleyecek.
FEGHOULİ'YE SARI KART UYARISI
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Sofiane Feghouli'ye Gençlerbirliği maçı öncesi uyarı yapıldı. Cezayirli futbolcu eğer kart görürse kritik Sivasspor mücadelesini kaçıracak.
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