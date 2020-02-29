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    • Spor
    • 29.02.2020 Gazete
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    G.Birliği maçında da yok

    yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılılar'da tedavisi süren dün de takımdan ayrı çalıştı. yıldızın yarın forma giyemeyeceği kesinleşti.

    Lemina G.Birliği maçında da yok
    Galatasaray yarın sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılılar'da tedavisi süren Lemina dün de takımdan ayrı çalıştı. Gabonlu yıldızın yarın forma giyemeyeceği kesinleşti.

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