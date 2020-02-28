Gururumuz Başakşehir... Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a 3-1 yenilen temsilcimiz, rakibini dünkü rövanşta evinde uzatmalar neticesinde 4-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırmayı bildi.
PERDEYİ MARTİN SKRTEL AÇTI
31'de Visca'nın kullandığı kornerde Demba Ba'nın kafa vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Skrtel temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada Aleksic frikikten skoru 2-0 yaptı.
EDIN VISCA TURU GETİRDİ
Başakşehir'de 61. dakikada Elia'nın şutu top kalecide kaldı. Sporting, 68'de Acuna'nın ortasında Vietto'nun kafasıyla farkı bire indirdi: 2-1. Visca 90+1'de attığı golle maçı uzatmaya taşıdı: 3-1. Visca 119'da penaltıdan turu getiren golü attı: 4-1.
HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYDUK
Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı sonrası, "Takım olarak her şeyi ortaya koyduk ve turu geçtik. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi. Buruk ayrıca, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK
Başakşehir'in son 16'daki rakibi bugün belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
PERDEYİ MARTİN SKRTEL AÇTI
31'de Visca'nın kullandığı kornerde Demba Ba'nın kafa vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Skrtel temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada Aleksic frikikten skoru 2-0 yaptı.
EDIN VISCA TURU GETİRDİ
Başakşehir'de 61. dakikada Elia'nın şutu top kalecide kaldı. Sporting, 68'de Acuna'nın ortasında Vietto'nun kafasıyla farkı bire indirdi: 2-1. Visca 90+1'de attığı golle maçı uzatmaya taşıdı: 3-1. Visca 119'da penaltıdan turu getiren golü attı: 4-1.
HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYDUK
Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı sonrası, "Takım olarak her şeyi ortaya koyduk ve turu geçtik. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi. Buruk ayrıca, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK
Başakşehir'in son 16'daki rakibi bugün belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
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