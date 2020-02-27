Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.02.2020 23:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2020 00:03
    ABONE OL

    Son dakika: Anadolu Efes Berlin'de galibiyet serisini sürdürdü!

     'de liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Anadolu Efes, 26. hafta mücadelesinde Alman ekibi 'e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü maçı 99-86 kazanarak Euroleague'de üst üste 11, toplamda 23. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Alba ise 17. mağlubiyetini aldı.

    Anadolu Efes Berlin'de galip!

    Basketbolda Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi 'i 99-86 yenerek, üst üste 11'inci galibiyetini aldı.

    Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 18-14 önde geçen Anadolu Efes, ilk periyodu da 32-21 üstün tamamladı.

    İkinci periyotta rakibin sayı bulmasına ve fark 3 sayıya kadar indirmesine izin veren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 50-47 önde girdi.

    Üstün bir oyun sergilediği üçüncü periyodu 79-65 önde bitiren Anadolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü de sürdürerek karşılaşmadan 99-86 galip ayrıldı.

    Böylelikle üst üste 11'inci, toplamda 23'üncü galibiyetini alan Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü.

    Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23, ev sahibi ekipte de Martin Hermannsson 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika: Anadolu Efes Berlin'de galibiyet serisini sürdürdü!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri