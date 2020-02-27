Başakşehir'den tarihi başarı! MAÇ SONUCU: Başakşehir 4-1 Sporting

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti. Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda karşılıklı atılan goller sonrası mücadele 3-1 sonuçlandı. Uzatmada dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı 4-1 kazanan Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

7. dakikada Clichy'nin soldan ortasında altıpasa hareketlenen Aleksic, arka direkte uygun durumda kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.





17. dakikada Acuna'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok üzerine gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

30. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kafayla indirdiği topla altıpas içi sağ çaprazda buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, açıyı kapatan kaleci Maximiano ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

31. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Demba Ba'nın kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Maximiano çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştıramayınca altıpas gerisindeki Skrtel yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

40. dakikada soldan kullanılan korner sonrasında Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Acuna, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, yerden gelen meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

45. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağında kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderirken, ön direğe adım atan kaleci Maximiano'yu geçen top arka direkten ağlarla buluştu: 2-0.

Aleksic'in attığı golün santrası olmadı ve Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.



46'ncı dakikada Bolasie'nin ortasında ön direkte Vietto'nun etkili şutunu Mert Günok kornere gönderdi.



56'ncı dakikada Clichy'nin yerden ortasında Demba Ba'nın şutunda kaleci Maximiano'dan dönen topu Demba Ba yine ağlara göndermek isterken yine Maximiano gole izin vermedi.



68'inci dakikada sol kanattan Acuna'nın etkili ortasında Vietto topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1



82'nci dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından sert şutu üst direğin hemen üstünden auta gitti.



88'inci dakikada ceza sahası içinde Plata'nın şutunda savunmanın müdahalesi sonrasında top üst direten döndü.



90+1'inci dakikada Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Visca'nın ceza sahası sol çaprazdan sert vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.

Mücadelenin normal süresi 3-1'lik skorla biterken maç uzatmaya gitti.



94'üncü dakikada atak yönünün sağından Ristovski'nin ortasında Vietto'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

Uzatma dakikalarının ilk yarısı da 3-1'lik Başakşehir üstünlüğüyle tamamlandı.



119'uncu dakikada Caiçara'nın düşürülmesiyle Başakşehir penaltı kazandı. Visca'nın kullandığı penaltı ağlarla buluştu: 4-1.



Başakşehir mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve tur atladı.