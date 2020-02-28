Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 24. haftası Alanya'da açılıyor. Erol Bulut yönetiminde zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ile Sergen Yalçın liderliğinde üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alırken 37 puan topladı ve yedinci sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 11 galibiyet 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan aldı ve beşinci durumda.





Trabzonspor mücadelesi öncesi rahatsızlanan ve derbide forma giyemeyen Ljajic, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda oynayabilecek. Siyah-beyazlı takımda Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin, N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd sarı kart sınırında.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Nkoudou, Burak

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.



KAFİLEDE İKİ İSİM YOK

Bu arada maç için dün şehre gelen Beşiktaş'ın Alanya kafilesi de belli oldu. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın Douglas ve Enzo Roco'yu karşılaşmanın kadrosuna almadı. Öte yandan bir süredir geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle takımdan uzak kalan Adem Ljajic ise Alanya'ya götürüldü.

Beşiktaş'ta şu oyuncular kafilede yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng.

BEŞİKTAŞ ALANYA'YA YENİLMİYOR

Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 6'sını siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu. 2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, 7 maçta rakibine 15 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.