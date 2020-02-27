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    • 27.02.2020 18:43
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    'da şok! Pianese’de forma giyen futbolcu koronavirüse yakalandı

    3. Futbol Ligi (Serie C) takımlarından Pianese’de forma giyen ’ın ülkede son günlerde yaygın şekilde görülen ve 14 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve karantinaya alındığı bildirildi.

    İtalya'da şok! Futbolcu koronavirüse yakalandı

    3. Futbol Ligi (Serie C) takımlarından Pianese'de forma giyen koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

    King Udah'ın kendisini tecrit altına aldığı, yapılan ilk analizlerin pozitif çıkması sonrasında genç futbolcunun bu sabah Scotte hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    JUVENTUS FORMASI GİYMİŞTİ
    İtalyan Corriere della Sport gazetesinin haberinde de bir dönem altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki Udoh'un koronavirüs vakası rastlanan ilk profesyonel oyuncu olduğu belirtildi.

    Haberde, Udoh'un takımıyla, koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü kuzeydeki Alessandria kentine deplasman mücadelesine gittiği ve virüsü burada kapmış olabileceğini belirttiği ifade edildi.

    Udoh'un koronavirüsü takım arkadaşlarına geçirip geçirmediğinin anlaşılması için bütün takımın karantinaya alındığı ve analizlerinin yapıldığı aktarıldı.

    Ülkede sivil savunma yetkilileri, bugün yaptıkları son açıklamada, geçen cumadan bu yana çoğu yaşlı olmak üzere İtalya genelinde 14 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini ve virüsün 528 kişiye bulaştığını açıklamıştı.

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