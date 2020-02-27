Son dakika haberleri... Dünya genelinde on binlerce kişiye bulaşan ve şu ana kadar 2 bin 746 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs (Kovid-19) bir ülkeye daha sıçradı. Danimarka'da sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişiye corona virüs teşhisi konduğunu duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...