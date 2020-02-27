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Son dakika: 'ya da sıçradı!

Son dakika haberleri... Dünya genelinde on binlerce kişiye bulaşan ve şu ana kadar 2 bin 746 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs (Kovid-19) bir ülkeye daha sıçradı. 'da sağlık yetkilileri 'da kayak tatiline giden bir kişiye corona virüs teşhisi konduğunu duyurdu.

  • Güncel
  • 27.02.2020 09:22
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 09:23
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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı!

Son dakika haberleri... Dünya genelinde on binlerce kişiye bulaşan ve şu ana kadar 2 bin 746 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs (Kovid-19) bir ülkeye daha sıçradı. 'da sağlık yetkilileri 'da kayak tatiline giden bir kişiye corona virüs teşhisi konduğunu duyurdu.

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