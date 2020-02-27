Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Galatasaray Teknik Direktörü gözünü rekora dikti

    Galatasaray’ın patronu , kariyerinde 9 maçlık seri yakalamıştı. Yeni hedefi , ve maçlarını da kazanarak 10’da 10 yapmak ve şampiyonluğa yaklaşmak.

    Terim gözünü rekora dikti
    G.Saray 'de son 7 maçını da kazanarak şampiyonluğun en büyük adaylarından oldu. Bunda şüphesiz en önemli etken Fatih Terim... Kurt hoca daha önce kariyerinde üst üste 9 maçlık seri yakalamıştı.

    MUTLU SONLA BİTMİŞTİ
    G.Saray 2011-12 sezonunda 9 maçlık seri yakalamış ve sezon sonu şampiyon olmuştu. Terim, önündeki 3 maçı kazanırsa kariyer rekoru kıracak.



    ASLAN'IN KRİTİK MAÇLARI
    Fatih hoca, üst üste oynayacağı G.Birliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını kazanarak hem kariyer rekoru kıracak hem de 23. şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış olacak.



    İSTATİSTİKLER 'G.SARAY' DİYOR
    Bu arada , 7 maç üst üste kazandığı 5 sezonda 4 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.



    İmparator, bu sezon da mutlu sona ulaşırsa G.Saray ile 9. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.




    ONUR ÖZKAN


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gözünü rekora dikti
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri