Kadıköy deplasmanında 20 yıl sonra kazanan Galatasaray, 4. Fatih Terim döneminde 2. devre performanslarıyla dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar şampiyon olduğu son iki sezon ve bu sezon Ocak'tan itibaren müthiş bir ivme yakalamayı yakaladı. İşte istatistiklere yansıyan müthiş yükseliş.
TÜM PARAMETRELER YÜKSELDİ
2017-18 sezonunda ilk yarı 35 puan toplayan Cimbom ikinci yarı 40 puan alarak mutlu sona ulaştı. Geçen sezon ise ilk yarıda alınan puan 29'dan 40'a, atılan gol ise 30'dan 42'ye yükseldi.
SAVUNMA DİRENCİ DE ARTTI
Yediği gol de 21'den 15'e gerileyen Galatasaray yine şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon Sarı- Kırmızılılar ilk yarıda 27 puan alabilirken, ikinci yarıda 6 maçta 18 puan toplandı.
ORTALAMALARA BÖYLE YANSIDI
Son 3 sezonun ortalaması alındığında, galibiyet ortalaması yüzde 50.9'dan yüzde 77.5'a, atılan gol 1.76'dan 2.45'e, yenilen gol 1.13'ten 0.7'ye geldi. Puan ortalaması ise 1.7'den 2.45'e yükseldi.
MUSLERA KALESİNDE BÜYÜYOR
Muslera'nın da performansı Galatasaray'a benziyor! Uruguaylı kaleci şampiyon olunan sezonlarda özellikle ligin ikinci yarılarında kalesinde adeta devleşiyor. Başarılı file bekçisinin Fenerbahçe derbisinde özellikle Mehmet Ekici'nin frikiğini çıkarması tam bir jeneriklik hareketti.
ONUR ÖZKAN
TÜM PARAMETRELER YÜKSELDİ
2017-18 sezonunda ilk yarı 35 puan toplayan Cimbom ikinci yarı 40 puan alarak mutlu sona ulaştı. Geçen sezon ise ilk yarıda alınan puan 29'dan 40'a, atılan gol ise 30'dan 42'ye yükseldi.
SAVUNMA DİRENCİ DE ARTTI
Yediği gol de 21'den 15'e gerileyen Galatasaray yine şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon Sarı- Kırmızılılar ilk yarıda 27 puan alabilirken, ikinci yarıda 6 maçta 18 puan toplandı.
ORTALAMALARA BÖYLE YANSIDI
Son 3 sezonun ortalaması alındığında, galibiyet ortalaması yüzde 50.9'dan yüzde 77.5'a, atılan gol 1.76'dan 2.45'e, yenilen gol 1.13'ten 0.7'ye geldi. Puan ortalaması ise 1.7'den 2.45'e yükseldi.
MUSLERA KALESİNDE BÜYÜYOR
Muslera'nın da performansı Galatasaray'a benziyor! Uruguaylı kaleci şampiyon olunan sezonlarda özellikle ligin ikinci yarılarında kalesinde adeta devleşiyor. Başarılı file bekçisinin Fenerbahçe derbisinde özellikle Mehmet Ekici'nin frikiğini çıkarması tam bir jeneriklik hareketti.
ONUR ÖZKAN
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