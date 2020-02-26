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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    ilk yarılar duruyor lar coşuyor! İşte istatistiklere yansıyan gerçekler...

    da müthiş bir çıkış yakalayan bunu ilk kez yapmıyor Sarı-Kırmızılılar son üç sezonda Ocak ayından itibaren rüzgarı arkasına aldı. İkinci yarıda müthiş bir çıkış yakalayan G.Saray bunu ilk kez yapmıyor Sarı-Kırmızılılar son üç sezonda Ocak ayından itibaren rüzgarı arkasına aldı.

    İşte Cimbom’un farkı
    Kadıköy deplasmanında 20 yıl sonra kazanan , 4. Fatih Terim döneminde 2. devre performanslarıyla dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar şampiyon olduğu son iki sezon ve bu sezon Ocak'tan itibaren müthiş bir ivme yakalamayı yakaladı. İşte istatistiklere yansıyan müthiş yükseliş.



    TÜM PARAMETRELER YÜKSELDİ
    2017-18 sezonunda ilk yarı 35 puan toplayan Cimbom 40 puan alarak mutlu sona ulaştı. Geçen sezon ise ilk yarıda alınan puan 29'dan 40'a, atılan gol ise 30'dan 42'ye yükseldi.



    SAVUNMA DİRENCİ DE ARTTI
    Yediği gol de 21'den 15'e gerileyen Galatasaray yine şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon Sarı- Kırmızılılar ilk yarıda 27 puan alabilirken, ikinci yarıda 6 maçta 18 puan toplandı.



    ORTALAMALARA BÖYLE YANSIDI
    Son 3 sezonun ortalaması alındığında, galibiyet ortalaması yüzde 50.9'dan yüzde 77.5'a, atılan gol 1.76'dan 2.45'e, yenilen gol 1.13'ten 0.7'ye geldi. Puan ortalaması ise 1.7'den 2.45'e yükseldi.



    MUSLERA     KALESİNDE BÜYÜYOR
    Muslera'nın da performansı Galatasaray'a benziyor! Uruguaylı kaleci şampiyon olunan sezonlarda özellikle ligin ikinci yarılarında kalesinde adeta devleşiyor. Başarılı file bekçisinin Fenerbahçe derbisinde özellikle Mehmet Ekici'nin frikiğini çıkarması tam bir jeneriklik hareketti.

    ONUR ÖZKAN

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