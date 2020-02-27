günükarşısında alınan ağır yenilgi sonrası yolların ayrılması beklenen'la '' kararı büyük şaşkınlık yaratmıştı... Herkes bu kararın nedenini sorarken, gerçekleriaçıklıyor. Başkan'un yaptığı sürpriz hamlenin perde arkasında iki neden bulunduğu öğrenildi.yeni bir hoca gelmesi ve kötü gidişin sürmesi halinde eleştiri oklarının tamamının kendisine yöneleceğini düşünüyor. Bu nedenle Yanal görevde kalacak. Kötü gidiş sürerse yeni hoca değişikliğine gidilecek. Böylece yönetim zaman kazanacak.'un ayrıca kupadakimaçları ve ligdeki zorlu deplasmanlarda yeni gelecek hocanın yıpranma ihtimaline karşın operasyonuda belirtiliyor.görevde kalanadeta '' olarak kullanılacak... Ancak ilerleyen maçlarda mağlubiyet serisi devam ederse yönetimindevreye sokacak.