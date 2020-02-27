Pazar günü Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgi sonrası yolların ayrılması beklenen Ersun Yanal'la 'devam' kararı büyük şaşkınlık yaratmıştı... Herkes bu kararın nedenini sorarken, gerçekleri TAKVİM açıklıyor. Başkan Ali Koç'un yaptığı sürpriz hamlenin perde arkasında iki neden bulunduğu öğrenildi.
ŞU ANDA FATURA YANAL'A!
Koç yeni bir hoca gelmesi ve kötü gidişin sürmesi halinde eleştiri oklarının tamamının kendisine yöneleceğini düşünüyor. Bu nedenle Yanal görevde kalacak. Kötü gidiş sürerse yeni hoca değişikliğine gidilecek. Böylece yönetim zaman kazanacak.
ŞİMDİLİK OPERASYON YOK
Ali Koç'un ayrıca kupadaki Trabzonspor maçları ve ligdeki zorlu deplasmanlarda yeni gelecek hocanın yıpranma ihtimaline karşın operasyonu şimdilik yapmadığı da belirtiliyor.
KÖTÜ GİDİŞE GÖRE YENİ PLAN!
Böylece görevde kalan Ersun Yanal adeta 'canlı kalkan' olarak kullanılacak... Ancak ilerleyen maçlarda mağlubiyet serisi devam ederse yönetimin yeni planını devreye sokacak.
ŞU ANDA FATURA YANAL'A!
Koç yeni bir hoca gelmesi ve kötü gidişin sürmesi halinde eleştiri oklarının tamamının kendisine yöneleceğini düşünüyor. Bu nedenle Yanal görevde kalacak. Kötü gidiş sürerse yeni hoca değişikliğine gidilecek. Böylece yönetim zaman kazanacak.
ŞİMDİLİK OPERASYON YOK
Ali Koç'un ayrıca kupadaki Trabzonspor maçları ve ligdeki zorlu deplasmanlarda yeni gelecek hocanın yıpranma ihtimaline karşın operasyonu şimdilik yapmadığı da belirtiliyor.
KÖTÜ GİDİŞE GÖRE YENİ PLAN!
Böylece görevde kalan Ersun Yanal adeta 'canlı kalkan' olarak kullanılacak... Ancak ilerleyen maçlarda mağlubiyet serisi devam ederse yönetimin yeni planını devreye sokacak.
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