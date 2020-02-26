Derbide yaşadığı 3-1'lik Galatasaray yenilgisiyle ağır darbe alan Fenerbahçe'nin yol haritasını TAKVİM açıklıyor. Sarı-Lacivertliler, hedefteki isim olan Ersun Yanal'ın biletini kesmiş durumda. Ancak yönetim sezon bitimine kadar operasyon yapmayı şimdilik düşünmüyor.
İLK SIRADA KOVAC YER ALIYOR
Alınan bilgilere göre Başkan Ali Koç yeni sezonda takımı ünlü bir yabancı hocaya emanet etmeyi planlıyor. Listede üç ismin bulunduğu öğrenilirken, Niko Kovac'ın ilk sırada yer aldığı belirlendi.
SALZBURG'UN TEMELLERİNİ ATTI
Hırvat hoca kısa süre önce Bayern Münih'ten ayrılmıştı. Listedeki ikinci ismin Rogert Schmidt olduğu ifade edildi. Alman hoca, Salzburg'un temellerini atan isim olarak biliniyor.
SON OLARAK MONACO'DAYDI
Yönetimin bir diğer hedefinin ise Leonardo Jardim olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adam son olarak Monaco'da görev almıştı. Fenerbahçe ilk planda bu üç isimle görüşecek.
ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR
Başkan Ali Koç'un yerli hocaya soğuk bakmasına karşın bu sezon Alanyaspor'da çok iyi bir performans sergileyen Erol Bulut'un da adaylar arasında yer aldığı ifade ediliyor.
İLK SIRADA KOVAC YER ALIYOR
Alınan bilgilere göre Başkan Ali Koç yeni sezonda takımı ünlü bir yabancı hocaya emanet etmeyi planlıyor. Listede üç ismin bulunduğu öğrenilirken, Niko Kovac'ın ilk sırada yer aldığı belirlendi.
SALZBURG'UN TEMELLERİNİ ATTI
Hırvat hoca kısa süre önce Bayern Münih'ten ayrılmıştı. Listedeki ikinci ismin Rogert Schmidt olduğu ifade edildi. Alman hoca, Salzburg'un temellerini atan isim olarak biliniyor.
SON OLARAK MONACO'DAYDI
Yönetimin bir diğer hedefinin ise Leonardo Jardim olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adam son olarak Monaco'da görev almıştı. Fenerbahçe ilk planda bu üç isimle görüşecek.
ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR
Başkan Ali Koç'un yerli hocaya soğuk bakmasına karşın bu sezon Alanyaspor'da çok iyi bir performans sergileyen Erol Bulut'un da adaylar arasında yer aldığı ifade ediliyor.
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