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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    Yönetim teknik adam konusunda kararını verdi! İşte ’nin yol haritası...

    Şu anda bir operasyon düşünmeyen yönetimi takımın başına , Schmidt ve Jardim’den birisini getirmeyi planlıyor... yerli hocaya soğuk ancak da listede yer alıyor.

    İşte Fener’in yol haritası
    Derbide yaşadığı 3-1'lik Galatasaray yenilgisiyle ağır darbe alan Fenerbahçe'nin yol haritasını TAKVİM açıklıyor. Sarı-Lacivertliler, hedefteki isim olan Ersun Yanal'ın biletini kesmiş durumda. Ancak yönetim sezon bitimine kadar operasyon yapmayı şimdilik düşünmüyor.



    İLK SIRADA KOVAC YER ALIYOR
    Alınan bilgilere göre Başkan takımı ünlü bir yabancı hocaya emanet etmeyi planlıyor. Listede üç ismin bulunduğu öğrenilirken, Niko Kovac'ın ilk sırada yer aldığı belirlendi.



    SALZBURG'UN TEMELLERİNİ ATTI
    Hırvat hoca kısa süre önce Bayern Münih'ten ayrılmıştı. Listedeki ikinci ismin Rogert Schmidt olduğu ifade edildi. Alman hoca, Salzburg'un temellerini atan isim olarak biliniyor.



    SON OLARAK MONACO'DAYDI
    Yönetimin bir diğer hedefinin ise Leonardo Jardim olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adam son olarak Monaco'da görev almıştı. Fenerbahçe ilk planda bu üç isimle görüşecek.



    ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR
    Başkan Ali Koç'un yerli hocaya soğuk bakmasına karşın bu sezon Alanyaspor'da çok iyi bir performans sergileyen Erol Bulut'un da adaylar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

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