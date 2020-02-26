Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, Galatasaray 20 yıl sonra Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrılmıştı. Maç öncesi Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı açmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün bu pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.