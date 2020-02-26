Dünya derbisi sona erdi ancak yankıları sürüyor... Maç öncesi Fenerbahçe tribünlerinde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı büyük yankı uyandırmıştı. Galatasaray yönetimi dün bir açıklama yaparak, açılan ayrımcı pankartlar, taraftarın stadyuma girerken yaşadığı zorluklar, sahaya atılan yabancı maddeler, deplasman tribününe yönelik yüksek sesli yayınlar ve hijyenik olmayan tuvaletlerin taraftarına kullandırılması sebebiyle yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
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