Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    'dan o pankarta suç duyurusu

    yönetimi, derbisinde büyük tepkiye sebep olan pankart ve stadyumda gerçekleşen olaylar nedeniyle yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

    G.Saray'dan o pankarta suç duyurusu
    Dünya derbisi sona erdi ancak yankıları sürüyor... Maç öncesi Fenerbahçe tribünlerinde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı büyük yankı uyandırmıştı. Galatasaray yönetimi dün bir açıklama yaparak, açılan ayrımcı pankartlar, taraftarın stadyuma girerken yaşadığı zorluklar, sahaya atılan yabancı maddeler, deplasman tribününe yönelik yüksek sesli yayınlar ve hijyenik olmayan tuvaletlerin taraftarına kullandırılması sebebiyle yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
    haberin devamı

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Galatasaray'dan o pankarta suç duyurusu
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri