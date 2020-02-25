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    • 25.02.2020 16:12
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    Son dakika haberi: 'dan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartına suç duyurusu

    Süper Lig'in 23.haftasında ve Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, Galatasaray 20 yıl sonra Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrılmıştı. Maç öncesi Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı açmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün bu pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

    Flaş karar! G.Saray'dan suç duyurusu

    Ülker Stadı'nda Maraton tribününde 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' yazılı pankart nedeniyle harekete geçen sarı-kırmızılı kulüp, 'toplumda kin ve nefret duygusunu körüklediği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

    Söz konusu pankartta yazılan sözlerin maçtan önce medyaya sızdığı ve bu nedenle kulübün açılmaması kararı aldığı ama son anda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.

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