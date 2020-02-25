Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Mohamed Elneny, Arsenal'den Beşiktaş'a transfer olmasında Mesut Özil'in büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

beIN Sports'a özel bir röportaj veren Mısırlı orta saha, kiralık olarak forma giydiği siyah-beyazlı kulüpte mutlu olduğunu belirtirken, geleceği hakkında da flaş açıklamalar yaptı.

Elneny şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK ZORLU BİR LİG"

"Gelmeden önce Premier Lig ile farkın çok fazla olduğunu düşünüyordum. Geldikten sonra düşündüğüm kadar fark olmadığını gördüm. Çok büyük futbolcular var, çok zorlu bir lig. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde. Bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçte."



"MESUT ÖZİL'E BEŞİKTAŞ'I SORDUM"

"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken Mesut Özil oldu. O benim ağabeyim, kardeşim gibi. Teklif geldiğinde fikrini sordum. O da Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi."







"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM"

"Tabii ki mutluyum. Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gelecek neler getirir, onu çok kestiremiyorum. Kulüp isterse, sözleşmemdeki maddeler doğrultusunda burada kalmam yönünde bir inisiyatif kullanırsa burada kalmayı isterim. Koşullar elverirse, kalmak isterim."



"ABDULLAH AVCI İLE SERGEN YALÇIN ARASINDAKİ FARK"

"Abdullah Avcı çok iyi bir teknik direktör ve burada elinden gelenin en iyisini yaptı. Şanssızlıklar yaşadık, kazanabileceğimiz bazı maçları kazanamadık. Oyuncular bazen teknik direktörün daha agresif davranmasını isterler. Sergen hoca da bunu yapıyor. Herkes %100'ünü vermeli, yoksa yedek kulübesinde bekler. İkisi arasındaki fark, Sergen hoca iletişim anlamında doğrudan hareket eden, daha sert davranabilen bir karakter. Abdullah hoca çatışmayı çok sevmeyen, mümkün olduğunca oyuncusunu mutlu etmek isteyen ve herkesi memnun etmeye çalışan bir karakter."



"SERGEN YALÇIN DÜNYADA İSİM YAPABİLİR"

"Sergen Yalçın; Avrupa'da, Dünya'da önemli teknik adamlardan biri olabilir. Bu potansiyele sahip. En büyük avantajı, çok önemli bir oyunculuk kariyeri var. Gerçekten, bazen futbolda şansın yanınızda olması lazım. Son oynadığımız Trabzonspor maçı en güzel örnek. Maçı kazanabileceğimiz sınırsız fırsat vardı. Trabzonspor 2-3 pozisyona girdi ve 2 gol attı, 2 puan kaybettik. Avrupa Ligi de böyle."



"SÜREKLİ KUR'AN-I KERİM DİNLİYORUM"

"Boateng'in Türkçe şarkılarla arası çok iyi. Kendisi de seviyor mu?" şeklinde yöneltilen soruya cevap veren Elneny, "Müzikle pek aram yok. Sürekli Kur'an-ı Kerim dinliyorum." dedi.



Ardından "Takım Sergen Yalçın'la sezona başlasa, durum farklı olur muydu?" sorusunu yanıtlayan Elneny, "Onu Allah bilir, ben bilemem." ifadesini kullandı.