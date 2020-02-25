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    • 25.02.2020 18:34
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    Son dakika: 'dan derbisiyle ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre, Kulübü'nden ' maçında yaşananlar hakkında' başlığıyla sert bir açıklama yapıldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    G.Saray'dan flaş derbi açıklaması!

    Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında ile deplasmanda oynadıkları derbide sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olayların yaşandığını belirtti.

    İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAYAN OLAYLAR
    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır." denildi.

    Yaşanan olayların maddeler halinde sıralandığı açıklamada, şunlar yer aldı:

    "Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış, sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış, toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış, taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış, maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış, hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır."



    YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR
    Sarı-kırmızılı kulüp, yaşananları şiddetle kınadıklarını belirttikleri açıklamada, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

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