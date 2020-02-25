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    • Spor
    • 25.02.2020 14:32
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    • 25.02.2020 14:36
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    Son dakika haberi: Avrupa Ligi - maçının hakemi belli oldu

    Son dakika haberine göre; 'in, Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

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