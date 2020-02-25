Medipol Başakşehir son 32 turu ilk maçında konuk olduğu Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olmuştu. Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Medipol Başakşehir son 32 turu ilk maçında konuk olduğu Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olmuştu. Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
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