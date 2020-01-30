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  • 30.01.2020 11:32
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 11:36

: nedeniyle ligler ertelendi

haberine göre Çin'de ortaya çıkan nedeniyle, 22 Şubat'ta başlaması planlanan süresiz olarak ertelendi. Açıklamayı Çin Futbol Federasyonu yaptı.

Koronavirüs nedeniyle ligler ertelendi

Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren , futbol organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.

Çin Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 22 Şubat'ta başlaması gereken başta olmak üzere her kademedeki tüm yerel ligler süresiz olarak ertelendi.

170 insanın hayatına mâl olan koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için bu erteleme kararının verildiği bildirildi.

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