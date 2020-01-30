Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüs, futbol organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.

Çin Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 22 Şubat'ta başlaması gereken Çin Süper Ligi başta olmak üzere her kademedeki tüm yerel ligler süresiz olarak ertelendi.

170 insanın hayatına mâl olan koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için bu erteleme kararının verildiği bildirildi.