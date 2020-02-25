Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen Bundesliga Ligi'nde oynanan birbirinden zorlu maçlar, izleyenler tarafından tam not alıyor. Almanya Ligi'nin 2019-2020 sezonunun 23. haftasına damga vuran en iyi kurtarışlar; Schwolow, Kastenmeier, Horn, Baumann ve Zingerle'den geldi.
İşte Bundesliga'da 22. haftanın en güzel 5 kurtarışı:
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