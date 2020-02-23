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    • Spor
    • 23.02.2020 22:38
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    • 23.02.2020 22:56
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    'deki tarihi derbiden sonra 'dan 'ye olay gönderme

    'in 23. haftasında sahasında 'a 3-1 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Fenerbahçe'nin 22 Aralık 1999'dan beri süren 23 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden itibaren Galatasaray mücadelenin mutluluğunu sahada ve soyunma odasında yaşarken sosyal medyadan da paylaşımlar arka arkaya geliyor. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye olay bir gönderme yapıldı. İşte detaylar...

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

    'deki tarihi derbinin ardından 'ın resmi Twitter hesabından 'ye olay bir gönderme yapıldı.

    Fenerbahçe'nin " Yükleniyor" başlıklı paylaşımına gönderme yapan Galatasaray hazırlanan kısa videonun arka planında ise Everly Brothers'ın ünlü Bye Bye Love şarkısını kullandı.

    İşte Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan o paylaşım:

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