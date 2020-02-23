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    • Spor
    • 23.02.2020 Gazete
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    'de günü! ve ’de kozlarını paylaşacak

    Şampiyonluk kovalayan ve ’de kozlarını paylaşacak... ’da kazanan şaha kalkacak, kaybeden ise zirve yolunda ağır darbe alacak.

    Kadıköy’de dev randevu
    Süper Lig'de günü... F.Bahçe ile G.Saray bugün saat 19.00'da kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. G.Saray ezeli rakibinin 4 puan önünde olmasına rağmen 21 yıldır kazanamadığı Kadıköy'den 3 puan çıkartmak isteyecek.



    Fenerbahçe'de cezalı olan Gustavo'nun yanı sıra Emre Belözoğlu da forma giyemeyecek. 'da ise Lemina sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacak.



    GÖZLER MURİÇ'TE OLACAK
    F.Bahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor. Kanarya'da bugün gözler golcü oyuncu Vedat Muriç'te olacak.



    FALCAO     ÖZEL OLARAK HAZIRLANDI&NBSP;
    G.Saray, 'yi devirerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmanın peşinde. Falcao derbiye özel olarak hazırlandı.



    F.Bahçe ile G.Saray arasındaki son 10 maçın 7'si berabare bitti.

    İki takımın kadrosunun değeri 1 milyar 206 milyon TL.




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