Yarın Kadıköy'de oynanacak dev derbide ilginç bir veri ortaya çıktı. Bir çok istatistik ve olay 23 sayısı ile irtibatlanmış durumda. Her şey derbinin Şubat'ın 23'ünde ve Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olmasıyla başladı ve devamı da geldi.
Dev derbi yarın oynancak. Tarih ise 23 Şubat... Buraya kadar her şey normal.
Derbinin tarihi Şubat'ın 23'ü ama Süper Lig'in de 23. haftasına denk geliyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'a evinde üst üste 22 kez yenilmedi. Hedef 23...
Fatih Terim, kariyerinde 22 kez derbi zaferi yaşadı. Yarın kazanırsa 23 olacak.
Ersun Yanal, kaybederse Fenerbahçe'nin başında 23. yenilgisini almış olacak.
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera 23. kez Fener derbisine çıkıyor.
Ligde 38 puanı bulunan Fenerbahçe, sahasında bu sezon 23 puan topladı.
Galatasaray'ın bu sezon deplasmanda attığı ve yediği toplam gol sayısı 23.
Galatasaray bu sezon şampiyon olursa 23. kez ligde mutlu sona ulaşmış olacak.
FENER'İN SİLAHI VEDAT MURİC
Son 3 lig maçında suskun kalan Vedat Muric'ten Fenerbahçeliler derbide patlama bekliyor. Vedat 12 golle takımının en golcüsü durumunda
FALCAO DERBİ İÇİN SAKLANDI
Son lig maçında iyileşmesine rağmen oyuna son bölümde dahil olan Falcao, Kadıköy'deki tarihi derbide ağları sarsmaya hazır...
OLMAK YA DA OLMAMAK
Son 3 hftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe derbi zaferiyle şampiyonluk yarışına yeniden tutunmak istiyor.
ASLAN 7'DE 7 PEŞİNDE
Ciddi bir yükseliş trendi yakalayan ve son 6 maçını kazanan Galatasaray seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.
Dev derbi yarın oynancak. Tarih ise 23 Şubat... Buraya kadar her şey normal.
Derbinin tarihi Şubat'ın 23'ü ama Süper Lig'in de 23. haftasına denk geliyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'a evinde üst üste 22 kez yenilmedi. Hedef 23...
Fatih Terim, kariyerinde 22 kez derbi zaferi yaşadı. Yarın kazanırsa 23 olacak.
Ersun Yanal, kaybederse Fenerbahçe'nin başında 23. yenilgisini almış olacak.
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera 23. kez Fener derbisine çıkıyor.
Ligde 38 puanı bulunan Fenerbahçe, sahasında bu sezon 23 puan topladı.
Galatasaray'ın bu sezon deplasmanda attığı ve yediği toplam gol sayısı 23.
Galatasaray bu sezon şampiyon olursa 23. kez ligde mutlu sona ulaşmış olacak.
FENER'İN SİLAHI VEDAT MURİC
Son 3 lig maçında suskun kalan Vedat Muric'ten Fenerbahçeliler derbide patlama bekliyor. Vedat 12 golle takımının en golcüsü durumunda
FALCAO DERBİ İÇİN SAKLANDI
Son lig maçında iyileşmesine rağmen oyuna son bölümde dahil olan Falcao, Kadıköy'deki tarihi derbide ağları sarsmaya hazır...
OLMAK YA DA OLMAMAK
Son 3 hftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe derbi zaferiyle şampiyonluk yarışına yeniden tutunmak istiyor.
ASLAN 7'DE 7 PEŞİNDE
Ciddi bir yükseliş trendi yakalayan ve son 6 maçını kazanan Galatasaray seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.