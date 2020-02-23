Fenerbahçe Galatasaray Şifresiz Canlı İzle... Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar bu haberde. İki takım taraftarlarının merak ettikleri konu olan Fenerbahçe Galatasaray maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izlenebilecek mi? Fenerbahçe Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele Az TV İdman Tv ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

11'ler belli oldu

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, H. Ali, Ozan, Tolgay, Kruse, Tolga, Dirar, Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Fenerbahçe Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele Az TV İdman Tv ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA İZLENECEK?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da gerçekleşecek. Ezeli rakipler, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Canlı anlatımı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ:

beIN SPORTS 1, A Sport, netspor, Justin TV, beIN Sports France 2 / HD beIN Sports MENA HD 8, Justin TV, beIN SPORTS 2, A Sport beIN Sports France 2 / HD, 1TV (georgia) 5 SPORT SD / 5 SPORT HD AzTV (azerbaijan) beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1,Bein Sports France 2, A+ Sport, Bein Sports max 4 hd, E5Haber HD, SportKlub 3 Crotia, SportKlub 3 Serbia, SportKlub 3 Slovenia.

FENERBAHÇE GALATASARAY ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Tivibuspor 1 HD

Viasat Xtra 3

Şimdilik internet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

Hotbird üzerinden AZ TV kanalı maçı canlı yayınlayacaktır.

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

-

BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

-

SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı : Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

Ligde 126. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 125 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 33 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 42 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta 7 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 7'si berabere sona erdi. Geride kalan 3 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar da 1 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın da 5'i eşitlikle tamamlandı.

Fatih Terim: 4 - Ersun Yanal: 1

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne olacak. Fatih Terim ile Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez karşılaştı ve Terim'in Yanal'a karşı 4'e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında oynanan 3 derbiden 1'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez rakip oldu. İki takım çalıştırıcısı arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı.

13. randevu

Geride kalan 12 resmi müsabakada Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim'in öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yanal'ın takımları ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

Tek derbi Terim'in

İki teknik adam derbilerde bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fatih Terim'li Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da berabere bitti. 11 Ağustos 2013 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi uzatmada Didier Drogba'nın golü ile 1-0 mağlup edip, kupayı alan taraf olmuştu.

Fatih Terim ile Ersun Yanal arasında oynanan maçlar şöyle:

Süper Lig 28.09.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 14.04.2019 (Ersun Yanal) Fenerbahçe: 1 - Galatasaray:1 (Fatih Terim)

TFF Süper Kupa 11.08.2013 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Ersun Yanal)

Süper Lig 02.03.2013 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 06.10.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Eskişehirspor: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 22.01.2012 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 15.02.2004 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 2 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim)

Süper Lig 31.08.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 11.05.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 24.11.2002 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 18.12.1999 (Ersun Yanal) Denizlispor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

Süper Lig 04.10.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Denizlispor: 0 (Ersun Yanal)