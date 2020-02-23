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    • 23.02.2020 18:31
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    • 23.02.2020 18:31
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    MAÇ SONUCU: 1-0 MKE Ankaragücü

    ’in 23’üncü haftasında sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 74'üncü dakikada Sio'nun attığı golle 1-0 kazandı.

    Ankara derbisinde tek gollü galibiyet

    'in 23'üncü haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Gençlerbirliği, 74'üncü dakikada Sio'nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    10'uncu dakikada İlhan Parlak'ın kafayla topu indirdi, ceza sahasına girmeden topla buluşan Rodrigues'in şutunu kaleci Nordfeldt çıkardı.

    18'inci dakikada Candeias'ın pasında topla buluşan Sessegnon'un şutunu kaleci Friedrich son anda çeldi.

    24'üncü dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lukasik'in şutunu kaleci Nordfeldt uzaklaştırdı.

    45+1'de Michalak'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Nordfeldt çift yumrukla uzaklaştırdı.

    İlk devre 0-0 beraberlikle sonuçlandı.




    İKİNCİ YARI
    62'nci dakikada Sessegnon'un pasında topla buluşan Sio, ceza yayının üstünden sert vurdu. Top kaleci Friedrich'in solundan auta çıktı.

    69'uncu dakikada son kanattan Halil İbrahim ortasını yaptı, Stancu müsait pozisyonda topa dokunamadı.

    74'üncü dakikada sol kanattan hücuma çıkan Halil İbrahim ceza sahasına ortaladı, topla buluşan Sio'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
    Karşılaşmadan Gençlerbirliği 1-0 galip ayrıldı.

    STAT: Eryaman

    HAKEMLER: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil Çetin

    GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk.86 Ahmet Oğuz), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.90+2 Bjarsmyr), Yasin Pehlivan, Fabricio (Dk.67 Berat Özdemir), Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

    MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich- Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto (Dk.73 Atila Turan), Faty, Lukasik, Lobjanıdze (Dk.67 Gelmin Rivas), İlhan Parlak (Dk.77 Orkan Çınar), Michalak, Rodrigues

    GOLLER: Dk.74 Giovanni Sio (Gençlerbirliği)

    SARI KARTLAR: Erdem Özgenç, Yasin Pehlivan, Giovanni Sio (Gençlerbirliği) Ante Kulusic, Daniel Lukasik, Ricardo Faty (Ankaragücü)

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