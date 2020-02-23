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    • 23.02.2020 20:38
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    Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü

    Son dakika haberi! Fenerbahçe - Galatasaray maçı 1-1 devam ederken hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe Teknik Direktörü 'a kırmızı kart gösterdi.

    Fenerbahçe'ye kırmızı kart şoku!
    'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk kırmızı kart yedek kulübesine gitti. Sarı lacivertlilerin tecrübeli hocası , hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.


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