Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ersun Yanal kırmızı kart gördü
Son dakika haberi! Fenerbahçe - Galatasaray maçı 1-1 devam ederken hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterdi.
Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk kırmızı kart yedek kulübesine gitti. Sarı lacivertlilerin tecrübeli hocası Ersun Yanal, hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.