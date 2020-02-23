Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. 23 Şubat Pazar akşamı saat19:00'da başlayacak Fenerbahçe Galatasaray maçı için şifresiz veren kanallar listesi merak ediliyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı ve Fenerbahçe Galatasaray canlı yayın linki. Ligdeki 22 maçta 41 gol bulan Fenerbahçe, her iki devrede gol yollarında etkili oldu.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA İZLENECEK?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da gerçekleşecek. Ezeli rakipler, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.
Dev mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Canlı anlatımı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ:
beIN SPORTS 1, A Sport, netspor, Justin TV, beIN Sports France 2 / HD beIN Sports MENA HD 8, Justin TV, beIN SPORTS 2, A Sport beIN Sports France 2 / HD, 1TV (georgia) 5 SPORT SD / 5 SPORT HD AzTV (azerbaijan) beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1,Bein Sports France 2, A+ Sport, Bein Sports max 4 hd, E5Haber HD, SportKlub 3 Crotia, SportKlub 3 Serbia, SportKlub 3 Slovenia.
FENERBAHÇE GALATASARAY ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ
Arena Sport 1 HD (cro)
Arena Sport 2 HD (serbia)
Az Tv(Azerbaycan)
beIN Sport Max 7
beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)
BT Sport Extra Red Button
OTE Sport 7 HD
Sky Sport 8 (Germany)
Sport Tv1 (Portugal)
Supersport Maximo 1
Tivibuspor 1 HD
Viasat Xtra 3
Şimdilik internet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;
Fox Soccer 2GO
Proximus 11+ HD (Belçika)
TeleClub Sport PPV /HD
ViaPlay (Denmark)
ViaPlay (Finland)
ViaPlay (Norway)
ViaPlay (Sweden)
Hotbird üzerinden AZ TV kanalı maçı canlı yayınlayacaktır.
AZ TV Frekans Bilgisi
Uydu : Azerspace-1
Frekans: 11169
Sembol: 20400
Fec: 5/6
Polarizasyon: H- Yatay
-
BT SPORT EXTRA 5
Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı:11.386
Sembol:29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey
-
SKY SPORT 5
Sky Sport 5 Frekansı
Uydu Adı : Astra 1M
Frekansı:12.304
Sembol:27500
Fec :9/10
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.