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    • Spor
    • 22.02.2020 20:17
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    • 22.02.2020 20:17
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    'dan 19.05'te flaş derbi paylaşımı: #Hedef23

    'in 23. haftasında yarın ile 'de karşılaşacak bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı.

    Galatasaray'dan 19.05'te derbi paylaşımı
    'in 23. haftasında ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan , bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı.


    HEDEF 23
    Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı.



    Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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