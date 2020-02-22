Süper Lig 'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray , bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı.

Saat 19.05'teetiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı.Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.