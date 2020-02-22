Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı.
HEDEF 23
Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
HEDEF 23
Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.