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    • 22.02.2020 20:54
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    tarihine geçti!

    'un yıldız futbolcusu , karşısında attığı golle tarihe geçti. Norveçli golcü, derbi maçının 5. dakikasında attığı golle Cardozo'yu geride bırakarak 25 yıl sonra Trabzonspor tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu unvanını aldı.

    Sörloth Trabzonspor tarihine geçti!

    'un golcü forveti , maçında attığı golle Trabzonspor tarihine adını yazdırdı. Vodafone Park'taki mücadelenin 5. dakikasında ağları sarsan Norveçli golcü, bu sezonki 18. golünü attı ve bordo-mavili takımda bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

    GÖZÜNÜ ŞOTA'YA DİKTİ
    Alexander Sörloth 23. haftada 18 gole ulaşarak Trabzonspor tarihinin en çok gol atan yabancısı konumunda bulunan 'ye bir adım daha yaklaştı. Şota, bordo-mavili formayla 95-96 sezonunda 25 gol atmıştı.

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