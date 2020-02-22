Trabzonspor'un golcü forveti Alexander Sörloth, Beşiktaş maçında attığı golle Trabzonspor tarihine adını yazdırdı. Vodafone Park'taki mücadelenin 5. dakikasında ağları sarsan Norveçli golcü, bu sezonki 18. golünü attı ve bordo-mavili takımda bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.





GÖZÜNÜ ŞOTA'YA DİKTİ

Alexander Sörloth 23. haftada 18 gole ulaşarak Trabzonspor tarihinin en çok gol atan yabancısı konumunda bulunan Şota Arveladze'ye bir adım daha yaklaştı. Şota, bordo-mavili formayla 95-96 sezonunda 25 gol atmıştı.