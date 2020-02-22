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    • 22.02.2020 18:36
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    MAÇ SONUCU: 2-1 Tottenham ÖZET İZLE

    'de oynanan 27. hafta maçında , konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi. Bu galibiyetin ardından Chelsea, 44 puana yükselerek ligde dördüncü sıradaki yerini korumayı garantiledi. Tottenham ise 40 puanda kaldı. Maçın gollerini ve özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Nefes kesen maç Chelsea'nin!

    'de oynanan 27. hafta maçında , konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi.

    MAÇIN GOLLERİNİ VE ÖZETİNİ İZLE
    Ligde dört haftadır kazanamayan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.




    Ev sahibi ekip, 15. dakikada ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 yendi. Tottenham'ın tek golünü, 89. dakikada Chelseali Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.

    Bu galibiyetin ardından Chelsea, 44 puana yükselerek ligde dördüncü sıradaki yerini korumayı garantiledi. Tottenham ise 40 puanda kaldı.



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