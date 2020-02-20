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    • 20.02.2020 11:37
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    Derbi öncesi kriz! Loca talep eden yönetimine 'den ret

    Süper Lig'in 23.haftasında , Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi 'ı ağırlayacak. Derbi maçı öncesi taraftlar gergin. Fenerbahçe Başkanı , ve beraberindekileri karşılamayacağını açıklamıştı. Maçı stadyumdan takip etmek isteyen Galatasaray heyeti için Fenerbahçe'den loca istendiği ancak Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın bu isteğini geri çevirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar.

    G.Saray istedi, F.Bahçe reddetti

    Süper Lig'de pazar günü oynanacak - derbisi öncesi kriz çıktı. Fenerbahçe Başkanı yaptığı basın toplantısında 'i karşılaşmayacağını dile getirmişti. Koç "Ben şahsen kendisini karşılamayacağım ama bizi temsilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılayacak. Muhakkak bekliyoruz kendilerini. Biz de oraya gidiyoruz. Bunun dışında diğer maçlarda nasıl hareket ediyorsak, bu maçta da farklı hareket edeceğimiz bir durum yok. Benim hiçbir başkanla fotoğraf çektirmekten imtina ettiğim bir durum yok. ifadelerini kullanmıştı.

    DERBİ ÖNCESİ LOCA TALEBİNE RET!

    Ülker Stadı'nda derbide takımı yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'e gitme kararı aldı. Protokol tribününde 15 kişilik yeri olan sarı-kırmızılı kulübün derbi için Fenerbahçe yönetiminden bir loca talep ettiği ortaya çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Cengiz ve kurmayları Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaki dev maçı protokolden takip edecek.

    ALİ KOÇ'A LOCA TAHSİS ETMİŞTİ

    2018-19 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten derbide Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki sarı-lacivertli yöneticilere özel loca tahsis etmişti.

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