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    • Spor
    • 20.02.2020 Gazete
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     Başkanı : Cengiz’i ben karşılamam

     Başkanı dün düzenlediği basın toplantasında derbi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, Pazar günkü derbide Başkan ’i bekliyoruz. Kendisini ben değil arkadaşlar karşılayacak. Hakem hatalarından ve atamalardan şikayetçiyiz... Hakemler cin gibidir. Atamaya bakar, mesajı alır." dedi.

    Cengiz’i ben karşılamam
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün düzenlediği basın toplantasında Sarı-Lacivertli kulüp aleyhine verilen kararlar ve hakem atamaları hakkında konuştu. Derbi ile ilgili soruları da yanıtlayan Koç'un 'le ilgili sözü dikkat çekti.

    ARKADAŞLAR KARŞILAYACAK
    Başkan , Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticileri pazar günü oynanacak 'deki derbiye beklediklerini söyleyerek, "Başkan Mustafa Cengiz'i ben değil arkadaşlar karşılar" ifadesini kullandı.



    POZİSYONLAR EKRANA GELDİ
    Hakem hatalarından en çok canı yanan takımın Fenerbahçe olduğunu söyleyen Koç, aleyhlerine olan 12 pozisyonu ekranlardan gazetecilere izletti. Başkan Koç hakem atmalarının da Fenerbahçe'ye verilen bir mesaj olduğunu söyledi.

    HAKEMLER MESAJLARI ALIR
    Koç "Aleyhimize karar olunca aynı hakemler 1 hafta sonra maç alıyor. Biz kazanınca alamadılar. Hakemler cin gibidir. Atamaya bakar mesajı alır. Her hakemler iyi para kazanıyor ve her hafta maç almak isterler" dedi.



    ÖZDEMİR'E KIZGIN VE KIRGINIM
    İhtiyacı olan lerin yapılmasının engellendiğini söyleyen Koç, 'Limit nedeniyle transfer meselesinde sadece biz engellendik. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hem kızgın hem de kırgınım" ifadelerini kullandı

    ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tribünlere gitmeme hassasiyetinin siyasilere örnek olması gerektiğini söyleyen Koç, "Sporun siyasete karıştırılmaması gerektiği söyleminin arkasındayız. mıza teşekkür ediyorum" dedi.



    VERGİ BORCUNU KONUŞTUK
    Ali Koç, bakanlarla görüştüğü iddiaları için, "Bizim gibi kulüplerin ister istemez devletle işleri olur. Bakanlıklarla belediyelerle görüşürüz. Vergi borcunu taksitlendirmek için bir kağıt almamız gerekti. Biz de onu aldık" dedi.

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