Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda rakibi karşısında Kadıköy'de son 20 maçta galibiyet yüzü göremedi. Galibiyet hasretine son vermek isteyen sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda sadece 18 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Kadıköy'de rakibine ligde 20 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1800 dakikayı kapsayan 20 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor olarak önde oynarken, 853 dakikada ise oyunda eşitlik hakim oldu.

Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği bu maçlarda 38 gol atarken, sarı-kırmızılılar 10 golle karşılık verebildi.

SADECE 3 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 20 lig maçında sadece 3 kez öne geçebildi, bunlarda da 5, 8 ve 5 dakika üstün kalabildi.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbinin 66. dakikasında Henry Onyekuru'nun golüyle öne geçti. Müsabaka, 71. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle beraberliği yakaladı ve derbi bu skorla sona erdi.