Galatasaray'dan, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Kulüp tarafından oyuncunun sağlı durumu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina, Pazar günkü Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alamayacak. Yıldız ismin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.