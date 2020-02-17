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    • 17.02.2020 19:40
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    • 17.02.2020 20:01

    Lemina derbisinde oynayacak mı? 'dan flaş açıklama

    'dan, 'in 22. haftasında oynanan maçında sakatlanan 'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada "Lemina’nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina, Pazar günkü derbisinde sahadaki yerini alamayacak.

    Galatasaray'dan flaş Lemina açıklaması

    'dan, 'in 22. haftasında oynanan maçında sakatlanan 'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

    Kulüp tarafından oyuncunun sağlı durumu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

    FENERBAHÇE DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK
    Sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina, Pazar günkü derbisinde sahadaki yerini alamayacak. Yıldız ismin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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