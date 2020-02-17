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    • 17.02.2020 21:56

    'dan kritik galibiyet! MAÇ SONUCU: Antalyaspor 3-1

    'in 22. haftasında deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 3-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

    Antalyaspor'dan kritik galibiyet

    'in 22. haftasında deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 3-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.


    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    3. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.

    21. dakikada Ndongala'nın ceza sahasında topla buluşturduğu İlhan Depe'nin sağ çaprazından şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    22. dakikada Fredy'nin pasına hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girip şut çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin kurtarışıyla top kornere çıktı.

    25. dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

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