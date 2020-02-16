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    • Spor
    • 16.02.2020 22:01
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    • 16.02.2020 22:07

    'den flaş ve açıklaması

    'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Yeni spor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü , ve 'ya ilişkin değerlendirlemelerde bulundu. "Arka adalesi gibi bir sıkıntı var Lemina'da. Bu tabii ki iyi bir haber değil. Lemina çok önemli bir oyuncumuz" diyen Terim, "Bugün Falcao'yu 15-20 dakika denedik, dönmesi sevindirici" ifadelerini kullandı.

    Terim'den flaş Falcao ve Lemina açıklaması

    'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Yeni spor'u 1-0 mağlup etti.

    Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

    Terim, sarı-kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Mario 'nın sakatlanmasına ilişkin ve 'nun sakatlıktan dönmesiyle ilgili de konuştu.

    İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

    YAVAŞ YAVAŞ TIRMANIYORUZ
    "Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık. Onun üzerine bu, çok da kolay olmadı. Malatya da dirençli bir takım, tehlikeli oyuncuları var. Buna rağmen oyunu kontrolümüz altında götürdük. Bugün biraz daha az pas yaptık ama genel olarak 1'den sonra kaçırdığımız goller de çok da kaçırılacak goller değil. 2'yi bulmak olayı başka yerlere götürürdü. Bu puanlar, çok önemli puanlar. Taraftarımızla beraber birlikte yürüyeceğiz, yavaş yavaş tırmanıyoruz."

    FALCAO'NUN DÖNMESİ SEVİNDİRİCİ
    "Bugün Falcao'yu 15-20 dakika denedik, dönmesi sevindirici. Genel olarak takımımdan memnunum. Kolay değil, her an her kaybınızda çalkantıya uğramanız durumunda aşağıya gitmeniz muhtemelken, bu kadar kritik dönemde sorumluluk alıp iyi oynamak ve kazanmak önemli."

    LEMINA'NIN ARKA ADALESİNDE SIKINTI VAR
    "Arka adalesi gibi bir sıkıntı var Lemina'da. Bu tabii ki iyi bir haber değil. Lemina çok önemli bir oyuncumuz. Ümit ederim ki sıkıntısı çıkmaz. Sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her yerde, herkesle oynar."

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