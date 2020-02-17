G .Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, F.Bahçe maçıyla ilgili olarak, "Her yere kazanmaya gideriz. Rakibimize karşı ciddiyetle ve dikkatle oynayacağız"dedi.
DERBİLERİN HAVASI BAŞKADIR
Oyuncularına hiçbir zaman beraberliğin yeterli olacağını söylemediğini belirten Terim, "G.Saray-F.Bahçe maçlarının havası her zaman değişik oluyor. İnşallah kazanır geliriz" dedi.
YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK
Yeni Malatya maçına da değinen Terim, "Öne geçtikten sonra kaçırdığımız goller kaçırılacak türden değildi. Ancak oyuncularımı kutluyorum. Yürüyüşümüz taraftarla devam edecek" diye konuştu.
LEMİNA ÖNEMLİ BİR OYUNCU
LEMINA'NIN sakatlığıyla ilgili olarak da konuşan Terim, "Arka adalesinde sıkıntı oldu. Lemina her oyuncu gibi çok önemli. Rolü de üstlendiği sorumluluk da önemli. İnşallah sıkıntı çıkmaz" dedi.
TARAFTARDAN DESTEK
GALATASARAYLI taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadı'nı dolduran taraftarlar Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
HASAN ŞAŞ CEZASI NEDENİYLE YOKTU
G.SARAY'DA cezalı olan yardımcı antrenör Hasan Şaş karşılaşmada görev yapamadı. Şaş kupada Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım teknik direktörüne yönelik hareketi nedeniyle 2 maç ceza almıştı.
İÇ SAHADA 8. KEZ GALİP GELDİLER
Galatasaray Yeni Malatyaspor'u devirerek Türk Telekom'da bu sezon oynadığı 12. maçtan 8. galibiyetini aldı. Cimbom evinde bu sezon 27 puan aldı.
CİMBOM SON 6 MAÇTA FİRE VERMEDİ
Galatasaray ligde son 6 karşılaşmada topladığı 18 puanla şampiyonluk yarışına ağırlığını koymayı başardı ve 3. sıraya çıktı.
DERBİLERİN HAVASI BAŞKADIR
Oyuncularına hiçbir zaman beraberliğin yeterli olacağını söylemediğini belirten Terim, "G.Saray-F.Bahçe maçlarının havası her zaman değişik oluyor. İnşallah kazanır geliriz" dedi.
YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK
Yeni Malatya maçına da değinen Terim, "Öne geçtikten sonra kaçırdığımız goller kaçırılacak türden değildi. Ancak oyuncularımı kutluyorum. Yürüyüşümüz taraftarla devam edecek" diye konuştu.
LEMİNA ÖNEMLİ BİR OYUNCU
LEMINA'NIN sakatlığıyla ilgili olarak da konuşan Terim, "Arka adalesinde sıkıntı oldu. Lemina her oyuncu gibi çok önemli. Rolü de üstlendiği sorumluluk da önemli. İnşallah sıkıntı çıkmaz" dedi.
TARAFTARDAN DESTEK
GALATASARAYLI taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadı'nı dolduran taraftarlar Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
HASAN ŞAŞ CEZASI NEDENİYLE YOKTU
G.SARAY'DA cezalı olan yardımcı antrenör Hasan Şaş karşılaşmada görev yapamadı. Şaş kupada Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım teknik direktörüne yönelik hareketi nedeniyle 2 maç ceza almıştı.
İÇ SAHADA 8. KEZ GALİP GELDİLER
Galatasaray Yeni Malatyaspor'u devirerek Türk Telekom'da bu sezon oynadığı 12. maçtan 8. galibiyetini aldı. Cimbom evinde bu sezon 27 puan aldı.
CİMBOM SON 6 MAÇTA FİRE VERMEDİ
Galatasaray ligde son 6 karşılaşmada topladığı 18 puanla şampiyonluk yarışına ağırlığını koymayı başardı ve 3. sıraya çıktı.
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