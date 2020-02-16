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    • Spor
    • 16.02.2020 10:59
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    • 16.02.2020 11:01

    Son dakika: 'ye maçı öncesi şoku

    Son dakika haberine göre Ankaragücü maçında sakatlanan 'nun durumu belli oldu. 'nin kaptanının en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    F.Bahçe'ye Galatasaray maçı öncesi şok

    'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlanan 'nun sol bacağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

    Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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