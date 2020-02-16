Derbi öncesi 2 şok!

DERBİDE

dün geceyenilerek zirve yarışında ağır bir darbe alırken 2 oyuncusunu da kaybetti.maçının ikinci yarısında oyuna dahil olansakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncunun haftayaile oynanacak derbide forma giymesi zor... Fenerbahçe'deda sarı kart görerek cezalı duruma düştü. O da derbide forma giyemeyecek. Orta sahada iki etkili oyuncunun derbide oynamayacak olması'ı düşündürüyor.Emre Belözoğlu A.Gücü maçında 20 dakika sahada kalabildi.F.Bahçe'nin yıldızı Kruse, "Mağlubiyet için söylenecek söz yok. G.Saray derbisine iyi hazırlanacağız. O maçta en iyisini yapacağız" dedi