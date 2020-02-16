Derbi öncesi 2 şok!

F.Bahçe dün gece Ankaragücü'ne yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe alırken 2 oyuncusunu da kaybetti. A.Gücü maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncunun haftaya Galatasaray ile oynanacak derbide forma giymesi zor... Fenerbahçe'de Gustavo da sarı kart görerek cezalı duruma düştü. O da derbide forma giyemeyecek. Orta sahada iki etkili oyuncunun derbide oynamayacak olması Ersun Yanal'ı düşündürüyor.
Emre Belözoğlu A.Gücü maçında 20 dakika sahada kalabildi.
DERBİDE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
F.Bahçe'nin yıldızı Kruse, "Mağlubiyet için söylenecek söz yok. G.Saray derbisine iyi hazırlanacağız. O maçta en iyisini yapacağız" dedi
Emre Belözoğlu A.Gücü maçında 20 dakika sahada kalabildi.
DERBİDE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
F.Bahçe'nin yıldızı Kruse, "Mağlubiyet için söylenecek söz yok. G.Saray derbisine iyi hazırlanacağız. O maçta en iyisini yapacağız" dedi
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