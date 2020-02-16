Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.02.2020 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2020 09:55

    'a Maicon piyangosu! Görüşme talep ettiler

    'ın geçtiğimiz sezon Al Nassr'a kiraladığı Maicon'un performansından memnun kalan Arap ekibi, sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı. Brezilyalı stoperin bonservisini almak isteyen Al Nassr'ın yaklaşık 4 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

    G.Saray'a Maicon piyangosu! Görüşme talep ettiler

    'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon için Araplar, sarı-kırmızılı kulüple temas kurarak bonservisi için görüşme talep etti.

    Geçen sezon devre arasında 1.7 milyon euro'ya Al Nassr'a kiralanan Maicon için Araplardan teklif geldi.

    Al Nassr adına Galatasaray'la temas kuran menajer, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un bonservisi için görüşmek istediklerini söyledi. Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Galatasaray'a Maicon piyangosu! Görüşme talep ettiler
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri