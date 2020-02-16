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    • 16.02.2020 14:22

    Son dakika: 'dan 'ın yardımcı hocası 'a flaş ceza

    Son dakika haberine göre , Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanya maçında yaşananlardan dolayı Fatih Terim'in yardımcısı 'a 2 maç ceza verdi. Verilen karara göre Hasan Şaş, Fenerbahçe - mücadelesinde kulübede olamayacak.

    PFDK'dan flaş Hasan Şaş kararı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), 'ın yardımcı antrenörü 'a 2 maç men cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanya ile yaptığı maçta rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Hasan Şaş'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

    GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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